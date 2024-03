Soviero minimizza: “Per 20 anni ho subito insulti. Non è razzismo, ma forme per innervosire"

"L’Italia ci ha vinto un Mondiale con l’insulto di Materazzi a Zidane”.

L'ex portiere Salvatore Soviero ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': "Proprio nella giornata contro il razzismo Acerbi dove stare più attento a quello che diceva in campo? Ma perché si è riesce a stabilire se è un giorno o un altro?

Questa è ipocrisia, allora alle partite mandate gli allievi. Io per 20 anni ho subito insulti da ogni parte, ma quelle non sono forme razziali ma forme per farti innervosire. In momenti di rabbia è ovvio che uno non controlla il linguaggio. Se mi chiamano co**one in campo? Gli faccio una faccia così! L’Italia ci ha vinto un Mondiale con l’insulto di Materazzi a Zidane”.