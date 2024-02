Soviero: “Napoli spaesato da Mazzarri, ora fanno il gioco solito degli anni scorsi”

L'ex portiere Salvatore Soviero è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': "Il Napoli è costruito da anni per fare questo modulo e questo gioco. Mazzarri disse che aveva studiato il gioco col 4-3-3, poi ha cambiato tutto e pure il modulo. Cambiare in corsa non è facile, i giocatori erano spaesati e tornare al passato forse facilita un po’ la squadra.

Il Sassuolo è in una posizione difficile, non è inferiore alle altre squadre incontrate, ma viene da un trend difficile, senza Berardi ed hanno cambiato da poco, ma non si tratta di essere inferiori alle altre squadre in classifica”.