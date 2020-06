Spadafora sul ritorno in campo: "Ok la ripartenza, ma il calcio non è soltanto la Serie A"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha commentato la ripresa del calcio in Italia: "È stato un percorso complicato e difficile, lo sport non è soltanto il calcio. Il calcio non è soltanto la A. Siamo solo all’inizio, ma siamo già ad un punto importante. Gli allenamenti sono ripartiti, ieri il calcio è tornato in campo con la Coppa Italia. Ieri sera ha funzionato tutto bene. Resta il punto da chiarire relativo allo sport amatoriale e di contatto. Il ministro Speranza ha ritenuto di non autorizzare la ripresa del calcetto e di altri sport di contatto.

Dobbiamo rispettare il distanziamento e indossare la mascherina: finché non verranno meno queste esigenze queste attività non potranno riprendere. Nei prossimi giorni verrà autorizzato anche l'accesso a fondo perduto a tutte le società dilettantistiche. Non dimentichiamo l’indennità di 600 euro, che verrà prorogata anche per chi è rimasto fermo a giugno".