Spal, Di Carlo: “Contento dell’inizio del Napoli, ma deve ancora crescere perchè va a tratti”

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Domenico Di Carlo, allenatore della Spal: “Sono contento che il Napoli abbia iniziato molto bene. Secondo me ancora non abbiamo ancora visto il Napoli vero, quello forte. Sta provando a mettere in pratica le idee nuove di Garcia. Quando ho giocato l’amichevole contro il Napoli, Osimhen non voleva perdere. Il Napoli ha ricominciato con quella mentalità, ma deve crescere ancora perché vedo che va ancora a tratti e deve trovare più continuità di gioco.

Secondo me è una continuità che il Napoli sta dando rispetto all’anno scorso. Sta aprendo un ciclo vincente dove solo Milan, Inter o Juventus possono fermarlo avendo organici all’altezza. Anche se il Napoli ha la carica dei propri tifosi. È una sfida importante e bella quella di rivincere un campionato. Ci sono 3/4 squadre all’altezza del Napoli. Non è il Napoli il problema, è che l’Inter ed il Milan sono cambiate. Si sono rinforzate e per me questo campionato se lo giocheranno, sarà un campionato avvincente. Le squadre piccole non esistono, altrimenti la Roma non faceva un punto in due partite o l’Atalanta non perdeva a Frosinone. Conta la mentalità. E oggi il Napoli ha una mentalità vincente dopo il campionato vinto l’anno scorso. Gioca un calcio europeo come il Milan. Molto aperto, dinamico e aggressivo”.