Spal, Fusco: “Napoli su Prati? Attenzioni di tutti i più grandi club d’Europa”

"Sul ragazzo ci sono le attenzioni di tutti i più grandi club d’Europa”.

Il neo Direttore dell'Area Tecnica della SPAL Filippo Fusco ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Interesse del Napoli per Matteo Prati? Ha fatto benissimo ai Mondiali Under 19, è stato tra i migliori con la maglia dell’Italia. Posso dire che sul ragazzo ci sono le attenzioni di tutti i più grandi club d’Europa. L'amichevole con il Napoli sarà un grande onore, è una bella cosa affrontare i Campioni d'Italia. Per me sarà una soddisfazione particolare".