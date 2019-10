Spal, il patron invita i tifosi: "Raggiungeremo la salvezza ma ci serve il vostro sostegno!"

Simone Colombarini, patron della Spal, ha parteciopato al “Meet&Great” (incontro e saluto) biancazzurro nell’orario dell’aperitivo con i tifosi. Il patron ha parlato ai tifosi: "Grazie per essere venuti. È in questi momenti che si vedono i veri tifosi. Troppo facile venire a festeggiare dopo aver vinto con la Juve. Stiamo attraversando un momento delicato ma vediamo che chi ci tiene resta sempre vicino a questi colori. Non abbiamo mai fatto promesse di risultati, ma la promessa dell’impegno per far le cose al meglio non mancherà mai. Sono molto fiducioso per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, ma per farlo abbiamo sempre bisogno del vostro sostegno, del vostro affetto e della vostra partecipazione. Non ci avete mai fatti sentire soli e sono convinto che sarà così anche in futuro. Intanto godiamoci questo ulteriore momento d’unione tra città e Spal".