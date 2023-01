Spalletti: "A chi ci sta criticando per la sconfitta dico una cosa"

E' una delle domande poste a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa della vigilia della sfida alla Samp

TuttoNapoli.net

Qualche anno fa ci sarebbe stata depressione, ma i tifosi non hanno fatto drammi. Maturità è un suo merito? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa della vigilia della sfida alla Samp. Così ha risposto il tecnico azzurro: "A chi ci ci sta criticando per la sconfitta dico che la pensano come noi, siamo a +5 e volevamo essere a +8, noi ragioniamo così".