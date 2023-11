Spalletti: “A Napoli ho avuto giocatori fantastici e super disponibili. Dispiaciuto per questa situazione”

Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza, ha parlato anche dello Scudetto conquistato col Napoli

Nel primo giorno di raduno della Nazionale, il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospita anche la ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’. Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza, ha parlato anche dello Scudetto conquistato col Napoli: "E' una situazione differente rispetto a ciò che si vive in Nazionale. Dentro un club si vive la quotidianità, la vita anche normale. C'è un rapporto molto più profondo rispetto a quello che c'è in Nazionale e diventa più facile modellare una squadra. Un campionato come quello vinto dal Napoli si può fare innanzitutto avendo a disposizione grandissimi calciatori, ciò che conta molto è sempre la qualità e il livello del calciatori.

Io nel Napoli ho avuto a disposizione giocatori fantastici che mi hanno dato tutta la loro disponibilità che mi hanno permesso di creare un corpo unico, tutti i giorni lavoravano con serietà per esaudire le mie richieste e diventare sempre migliori. In quell'ambiente lì diventa poi un po' più facile riuscire a creare sensazioni particolari, riuscire a creare questa roba che viene dal cuore perché la vivono in quella maniera lì. Ogni incontro con una persona di Napoli è un arricchimento e tu per forza devi dimostrare e dare tutto. Napoli è una città che ti mette a posto le cose che si sbagliano, te la fanno apparire corretta anche quando l'hai fatta male.

Quanto le dispiace vedere così il Napoli? Sono legatissimo a questi calciatori, mi dispiace molto. So quanta passione ci mettono questi ragazzi e quella passione dobbiamo averla anche in questa Nazionale".