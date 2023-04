Spalletti al tifo in sciopero: "Ci contestarono per lo Scudetto, ora lo vinciamo e non interessa?"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa si è soffermato anche sulla querelle tra Aurelio De Laurentiis e il tifo organizzato.

Luciano Spalletti , allenatore del Napoli, in conferenza stampa si è soffermato anche sulla querelle tra Aurelio De Laurentiis e il tifo organizzat o: "Se mettono Spalletti contro i suoi tifosi viene fuori qualcosa di forte, ma il mio era un invito a restare uniti, compatti, venendo guidati dall'amore per Napoli. Poi non entro nel merito dei contrasti che ci sono, ma penso sia incomprensibile in questo momento privare questo gruppo del supporto di cui ha bisogno dopo tutte le partite straordinarie che ha fatto.

E' un aiuto fondamentale per noi avere il pubblico al nostro fianco, l'anno scorso ci fu contestazione quando uscimmo dalla lotta Scudetto ed ora che ce l'abbiamo a portata di mano non ci interessa? Io non so di chi è la colpa, le responsabilità, la storia, ma mi è chiaro che ora è il momento di perdersi dentro l'amore per il Napoli. Di lasciarsi andare dentro l'amore".