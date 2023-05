Spalletti, bordate ad alcuni tecnici e commentatori tv: “Dicono il calcio è facile e possesso è inutile, forse è facile chiudersi lì dietro!”

"Fare un calcio di attesa è più facile, perché uno si mette al limite dell’area".

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, al termine della gara vinta 3-1 contro l'Inter, ha fatto alcune riflessioni sul possesso palla ai microfoni di Dazn: "Il possesso palla non conta? In linea generale conta perché se poi li fai sbattere a destra e sinistra buttando energie, ci sta che uno fa un fallo in più come è successo oggi perché non trovano la palla. Anche quello può essere una conseguenza di muovere bene il pallone e di divertirsi di più, perché a toccare di più la palla ci si diverte di più. Poi siccome ce ne sono di più che commentano e dicono che il calcio è facile, allora… Tutti sanno che il calcio è facile, anzi è facilissimo, non si dice niente di particolare. Però è anche difficile. Se qualche volta riesci a trovare una soluzione con un calcio un po’ più difficile, si vede la differenza che c’è nel muovere bene la palla e nel condurre un calcio offensivo e non di attesa.

Fare un calcio di attesa è più facile, perché uno si mette al limite dell’area. Non c’è da scalare, non c’è da misurare quando escono, c’è solo da stare fermi e da fare schermo. Quando invece c’hai 50 metri di campo alle spalle, poi c’è da vedere quando scappare, quando venire davanti, quando rimani e uno contro uno”.