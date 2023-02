Spalletti: "C'è un immagine nella partita che forse vi è sfuggita"

Il Napoli batte anche l'Empoli e prosegue la sua fila. Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa con un passaggio importante.

Sui numeri incredibili di questa squadra: cosa è cambiato dallo scorso anno?

"È una squadra migliorata in tutto. Lo scorso anno aveva da trovare l'equilibrio, questa compattezza che si vede in questo momento. C'è un immagine nella partita che forse vi è sfuggita. Contro il Sassuolo noi perdiamo palla su un angolo, ed in 25 anni non avevo mai visto gol una cosa del genere, vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea difensiva per non prendere gol. Ho rivisto un mio collaboratore qui ad Empoli che mi ha fatto notare quell'episodio, qui sono tutti pronti a buttarsi oltre il recinto per il compagno".