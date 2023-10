Spalletti dà dello sciacallo a Corona, la replica: "E' grave! I tuoi trascorsi nel mondo del calcio..."

Luciano Spalletti ha dato dello sciacallo a Fabrizio Corona, che ha voluto replicare al c.t. della Nazionale tramite una storia Instagram

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti ha dato dello sciacallo a Fabrizio Corona, che ha voluto replicare al c.t. della Nazionale tramite una storia Instagram: "Spalletti è entrato come parte in causa per cercare di proteggere il suo lavoro e i suoi interessi dalla destabilizzazione che deve aver provocato l'arrivo della procura a Coverciano.

Il suo giudizio credo si poggi in parte sui tuoi trascorsi con il mondo del calcio (Coco, Adriano, Trezeguet), e in parte sul fatto che nelle storie IG e negli articoli pubblicati viene parecchio enfatizzato il tuo compiacimento per i risultati dello scoop in termini di visibilità e potenziale denaro (Pasqualetto ha costruito il suo articolo sul fatto che lo scoop ha portato il valore del sito a un milione)".