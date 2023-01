Spalletti difende Kvara: "Con l'Inter non ha fatto male e in allenamento è lo stesso di sempre"

Intervenuto in conferenza stampa Luciano Spalletti ha così parlato di Kvara

Kvara ha ricevuto un trattamento ruvido, ma anche nei test è parso aver perso smalto ma anche di grinta. Quando tornerà quello vero?

"Io divento il primo difensore, era quello che prima gli chiedevo ma voi ritenevate non fosse giusto appuntargli qualcosa. Il calciatore di grande qualità di solito è così, se non gli partono quei numeri che sa fare diventa facilmente sotto osservazione. Per me non ha fatto male, è entrato dentro l'area cercando di crearsi lo spazio, è stato uno di quelli che ha calciato, si è preso responsabilità perché si poteva anche passarla e deve solo ritrovare confidenza perché in allenamento si vede che fa le stesse cose a cui ci ha abituato e c'è fiducia che le rimetta in pratica".

Kvara per qualità può giocare ancora più in mezzo al campo? Il dribbling lì può creare gol e assist, sull'esterno è raddoppiato.

"Lui partendo dalla fascia spesso si accentra, se si parla di gabbia e raddoppi ne riceverebbe più in mezzo al campo dove è più facile portare raddoppi. Lui vuole quel pezzetto di campo, sfruttare quello, lo si può usare però in entrambe le zone".