Spalletti dispiaciuto: "E' difficile tenere fuori uno serio e forte come Raspadori"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stato interrogato anche sul momento di Giacomo Raspadori che trova poco spazio: "In allenamento è una roba incredibile per serietà, forza, applicazione, per un allenatore... si dice tutti sono uguali, ma io sono più disponibile verso chi si allena in un certo modo.