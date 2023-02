Spalletti: "Disposti a distruggerci, emblema è Kim che mette la faccia mentre l'avversario calcia!"

Lei alza sempre l'asticella. Lo fa anche in chiave europea? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti a margine del Premio Fortunato

TuttoNapoli.net

Lei alza sempre l'asticella. Lo fa anche in chiave europea? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti a margine del Premio Fortunato ricevuto oggi al CONI. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "La questione è che se non diamo il massimo non riusciamo ad essere squadra forte, non andiamo a riconoscere la totale qualità che ha la nostra squadra. Se noi entriamo dentro un po' presuntuosi e convinti che qualcosa ci verrà dato d'ufficio, quell'errore verrà pagato caro.