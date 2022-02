Spalletti: "Dopo Barcellona più consapevolezza, abbiamo giocato con fiducia e saputo soffrire"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto un bilancio dopo i due big match pareggiati con Barcellona e Inter: "Si può dire che il nostro Napoli un po’ della sua storia la sta costruendo e la sua personalità la sta facendo pezzo dopo pezzo. Sta mettendo davanti a sè quello che sa fare, posso dire che ora abbiamo più consapevolezza. E’ chiaro che mettere timore in momenti della gara a squadre di questo livello è tanta roba. Oltre al primo tempo di Barcellona, ci metterei anche un bel pezzo della gara con l’Inter e la vittoria di Venezia su un campo insidioso. Chi ha giocato al calcio conosce che quella non era una partita facile da portare a casa. Quando hai dimostrato in quelle partite che puoi farlo e lo sai fare, lo hai dimostrato anche a te stesso. Da quel punto lì non si può più tornare indietro ma andare solo avanti”.

Vedo una squadra crescere e giocare alla pari contro grandi club a livello mondiale. Ho visto giocare con fiducia e divertirsi nei momenti positivi e soffrire quando c’era bisogno di soffrire, come nel secondo tempo di Barcellona. Questo mi fa stare in sintonia con i miei giocatori e con tutto l’ambiente che li circonda. Per me è facile fare un bilancio perché io ci sto bene con tutto quello che mi sta intorno”.