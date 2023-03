Spalletti: "Due anni fa contestavate Mario Rui e volevate tutti mandarlo via"

Quanto ha inciso l'assenza di Mario Rui nella gara persa contro la Lazio?

Quanto ha inciso l'assenza di Mario Rui nella gara persa contro la Lazio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 26esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Olivera ha fatto una grande partita, anche l'altro giorno. Quando l'ho chiamato in causa ha fatto grandissime partite e so che Mario Rui due anni fa lo contestavate tutti e volevate tutti mandarlo via. Mi fa piacere costatare che ora sia così considerato, mi fa piacere.