Spalletti e l'indizio su Rrahmani: "Andrà giudicato dal campo durante la partita..."

Luciano Spalletti è stato interrogato anche sulle condizioni di Rrahmani, facendo intendere che verrà schierato

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stato interrogato anche sulle condizioni di Rrahmani, facendo intendere che verrà schierato: "Forse è quello che andrà giudicato per la prestazione per il periodo che ha attraversato, ci vorrà la partita per poi trarre le conclusioni sulla sua condizione.