Spalletti: "E' vero che questa è la città dei miracoli. Se ci ho vinto lo Scudetto io..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dalla festa Scudetto degli azzurri dal Maradona: "È proprio vero che Napoli è la città dei miracoli, se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me ci può stare di tutto (ride, ndr). Se esistesse un modo per trasformare la felicità e l'amore che ci sono qui stasera in energia elettrica, potremmo illuminare ogni stadio della Serie A. Siete stati tutti protagonisti di questa fantastica storia, uno per uno, vi voglio bene assaje!".