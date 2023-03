Spalletti esalta Elmas: "E' fortissimo, uno come me vorrebbe sempre averlo"

Elmas fu determinante all'andata: è una soluzione anche al posto di Lozano? È questa una delle domande a cui Luciano Spalletti

Elmas fu determinante all'andata: è una soluzione anche al posto di Lozano? È questa una delle domande a cui Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Può essere la soluzione a qualsiasi volontà, è uno fortissimo, uno come me lo vorrebbe sempre avere, poi è chiaro che può giocare di più o meno, ma bisogna sempre tenere presente le prestazioni precedenti".