Spalletti esalta Giuntoli: "La parte maggiore l'ha fatta lui! Convinti di avere calciatori forti"

Nel corso della sua intervista a margine del Premio Bulgarelli, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche della costruzione della squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista a margine del Premio Bulgarelli, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche della costruzione della squadra che ha vinto lo Scudetto: "Quando si va a mettere mano pesantemente su una squadra, serve sostituire i calciatori forti con altri calciatori forti. Magari erano sconosciuti, ma ci sono i video, ci si informa, oramai si arriva da tutte le parti. La parte maggiore l'ha fatta il direttore Giuntoli, che ha grande qualità nel fare questo. Poi si vanno a mettere questi calciatori nei ruoli che mancano. Un'altra caratteristica che serve ad un allenatore è avere la convinzione di avere a che fare con dei calciatori forti.

Noi ne eravamo sicuri, poi ci siamo messi a lavorare con massima disciplina e massima disponibilità di tempo, è sempre il tempo che dedichi ad una cosa a fare la differenza. Piano piano si va a creare un sistema di gioco, a credere in qualcosa di condiviso. Non è mai una partita sola, ci sono gli episodi, i momenti in cui hai più condizione sia fisica che mentale. E' un lavorare in maniera seria che porta al risultato finale".