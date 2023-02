Spalletti esalta Osimhen: "Ha ricordato nello spogliatoio la gara dello scorso anno"

Spalletti ha elogiato Osimhen a fine partita ai microfoni di Dazn

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti ha elogiato Osimhen a fine partita ai microfoni di Dazn: "A fine primo tempo era arrabbiato anche con me, l'ho richiamato 2-3 volte, lui è venuto negli spogliatoi e ha detto 'Ricordiamoci la partita dell'anno scorso, eravamo 2-0'. Ha comportamenti da leader, da calciatore con la mentalità corretta. Gli sono capitati poi un paio di palloni per fare un altro gol e ci è arrivato un po' stanco proprio per la sua enorme disponibilità al sacrificio".