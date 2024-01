Spalletti: "Felice in qualunque modo andrà la finale, due squadre che fanno calcio godibile"

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match tra Napoli e Inter che assegna la Supercoppa Italiana.

Un po' di emozione c'è, visto che il Napoli qui l'ha portato lei.

"E' un po' l'extra time dell'anno passato, a chiunque sarebbe piaciuto giocare questa partita. Ho quella mezza dozzina di giocatori tosti dell'Inter, sarò felice in qualunque modo vada a finire".

La Serie A ha portato in Arabia il meglio?

"Credo che sia la finale corretta, per quello che si è visto l'anno scorso. Sono due squadre che giocando un buon calcio, godibile anche all'estero".

L'Inter gioca a 3, il Napoli ora gioca a 3, la Juve gioca a 3: un messaggio anche per la sua Nazionale?

"Certo. Il pensiero va anche lì, ma non mi piace perdere due esterni offensivi molto alti. L'ampiezza della squadra di solito non è marcabile e avere due esterni alti è una caratteristica che vorrei mantenere".