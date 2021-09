Spalletti, il dg che l'ha lanciato da allenatore: "E' carico a palla, se la giocherà fino in fondo”

Pino Vitale, ex direttore generale dell'Empoli, club da cui è partito lo Spalletti allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli di Spalletti vola? L’avevo detto che era un allenatore che sa gestire, allenare e far giocare bene la squadra. Il Napoli è una squadra forte in tutti i settori del campo e con un allenatore bravo come Spalletti può competere per qualsiasi posizione. Luciano aveva lavorato benissimo anche all’Inter e veniva da risultati importanti in Russia e a Roma. Il Napoli poi non ha ceduto i suoi migliori giocatori, ha trovato questo mediano dal Fulham ed ha ritrovato Osimhen dopo l’infortunio. Spalletti è caricato a palla, ha trovato una società forte e sono convinto che se la giocherà fino in fondo”.