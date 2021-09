Spalletti: "Il ko col Benevento ci ha creato grande disturbo, quando hai quella maglia fai sul serio anche in allenamento" 

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, non vuole nessun calo di concentrazione, e lo dimostra nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria appena ottenuta contro il Cagliari: "Più che pensare alla classifica, bisogna guardare le partite. Ogni gara è l'occasione per portare a casa qualcosa, è l'addizione di tutte le gare che fanno il momento importante. È chiaro che vincere ti aiuta, intervenire dove magari c'è qualcosa che non va bene puoi intervenire senza stress. Noi abbiamo già perso quest'anno, col Benevento abbiamo già perso e ci ha creato grande disturbo perchè eravamo al completo con quella squadra. Tutti fanno parte della prima squadra, gente che può giocare con la prima squadra. Quando hai quella maglia lì, si fa sul serio, anche in allenamento".