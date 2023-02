Spalletti, il suo ex capitano all'Udinese: “Lavorare con lui? Sarei folle se dicessi di no”

Valerio Bertotto, ex calciatore e capitano dell’Udinese ai tempi di Spalletti ed attuale allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC

Valerio Bertotto, ex calciatore e capitano dell’Udinese ai tempi di Spalletti ed attuale allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”: “Spalletti? Luciano è sempre uguale a quello che è sempre stato. Poi l’età aiuta a migliorare tante cose, ma è sempre stato un grande tecnico e conoscitore del calcio e il suo percorso professionale lo ha sempre dimostrato. Ho avuto il piacere di essere allenato da lui, ci ha fatto arrivare in Coppa Uefa e ai preliminari di Champions League quando ero all’Udinese. Arrivare in Champions League per l’Udinese voleva dire vincere uno scudetto.

È un tecnico capace che sa fare molto bene il suo mestiere, tiene molto alla gestione del gruppo e pone una base fondamentale perché i risultati possano esserci. Non ci sono risultati se non di squadra, il singolo fa qualcosa, ma serve il collettivo. Spalletti è sempre un guerrigliero, si fa rispettare e sa quando e come toccare certe corde. Sa quando puoi o devi affrontare delle cose o sa quando dare una carezza quando qualcuno sbaglia. La forza di questa squadra è data da un mix di fattori che sono tutti complementari.