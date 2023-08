Spalletti-Italia, Alciato svela: "In campo esponenti del Governo per ammorbidire ADL?"

Così su twitter il giornalista ed opinionista di DAZN, Alessandro Alciato, ha lasciato intendere che è in atto un pressing sul presidente del Napoli

TuttoNapoli.net

"In campo esponenti del Governo per ‘ammorbidire’ De Laurentiis sulla clausola di Spalletti? (si dice in certi ambienti)", così su twitter il giornalista ed opinionista di DAZN, Alessandro Alciato, ha lasciato intendere che è in atto un pressing sul presidente del Napoli per sbloccare l'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale.