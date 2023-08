Spalletti, l'amico: "Clausola? Sembra una barzelletta, ADL poteva lasciarlo tranquillo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Luciano Spalletti

"Luciano CT? Avrà un compito importantissimo. Con Mancini ormai si era chiuso il ciclo, ora con Spalletti si troverà a cercare linfa nuova. La Nazionale è il coronamento della sua carriera, dopo lo Scudetto col Napoli. Anzi forse è arrivato anche troppo tardi una gratificazione simile. Meritava già da tempo di arrivare al vertice del nostro calcio. La situazione della clausola mi sembra una barzelletta... Dopo quello che ha fatto al Napoli, ha vinto un campionato e questo tira e molla dà molto fastidio. Dopo un'annata così, poteva lasciarlo tranquillo di scegliere.

Un messaggio a Luciano? Gliene ho già mandati un paio, conoscendolo mi risponderà soltanto quando sarà tutto pronto a partire. Ormai è il solito napoletano, è diventato scaramantico (ride ndr)!

Garcia? Assomiglia a Luciano, tutti ne parlano bene tra quelli che hanno lavorato con lui. Poi ha vita facile con quell'Osimhen lì davanti, fa la differenza a qualsiasi livello. Ormai se la gioca con Haaland, anche se Osimhen deve ancora migliorare su alcune piccole cose. Spalletti però gli ha dato un'autostima clamorosa, il primo gol di Frosinone lo dimostra: ha sfondato la porta! Zielinski? Ha dato una risposta incredibile dopo il rifiuto all'Arabia Saudita. Non ha commesso un singolo errore contro il Frosinone, lui è un giocatore straordinario e lo dimostra sempre. Vuole ancora confrontarsi ad altissimi livelli, ha dato una risposta da vero big, non come Ronaldo e tutti gli altri che hanno pensato solo ai soldi".