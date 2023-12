Spalletti, l'amico: "Conferenza alla stessa ora della cerimonia? ADL è un po' permaloso..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Spalletti

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Spalletti: "De Laurentiis è stato un po' permaloso nel mettere la conferenza di Mazzarri alle 11.15, quando la cittadinanza onoraria di Luciano è fissata da tempo alle 10.30 (ride ndr)... Ma è chiaro che in primis il presidente ci sarà rimasto male e abbia una nostalgia e un po' di felice amarcord per Luciano.

Gli sarebbe piaciuto averlo ancora in panchina per aprire un ciclo con questa squadra. Detto questo, però, rispondo sì alla vostra domanda e dico che ADL è un po' permaloso (ride ndr)... Spalletti e la città di Napoli? È da quando eravamo ad Empoli insieme che gli dicevo: 'Lucià, tu sei mezzo napoletano!', ho sempre creduto che questa era la piazza ideale per lui".