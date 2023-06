Spalletti: "Napoli università di vita, una cosa mi mancherà! Sul mercato..."

Luciano Spalletti, ex allenatore azzurro, è intervenuto a margine della consegna dei Premi Artis Suavitas 2023

Luciano Spalletti, ex allenatore azzurro, è intervenuto a margine della consegna dei Premi Artis Suavitas 2023: "Si provano sempre belle sensazioni - le sue parole riportate da Tv Play - a tornare a Napoli. Dopo averla conosciuta ed essere tornato nel sentimento dei napoletani ci sono tantissime cose che ti sorprendono e ti lasciano il segno. Napoli per due anni è stata la mia università di vita. Sono io che ho fatto il pieno di cultura a partire dai napoletani stessi. Questo premio mi lusinga, è molto importante per me, mi sorprende un po’ anche per le motivazioni di cultura e conoscenza. Non penso di meritare tanto, sono io che devo restituire qualcosa per tutto quello che ho imparato.

Mercato? Parlare di calcio in questa sera è difficile. Penso che la miglior cosa sia lasciare lavorare tutti e mettere il tecnico nelle migliori condizioni migliori di affrontare il nuovo campionato”.