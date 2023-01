Spalletti: "Nessun complotto, ma il sistema è migliorabile e ora serve credibilità”

"Noi dobbiamo usare l'amore di Napoli per questo sport, la nostra voglia di dare felicità alle persone e giocare belle partite".

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di chi dice che qualcuno possa fare qualcosa di scorretto per togliere il primo posto agli azzurri: "Noi non pensiamo a complotti di nessun genere, però se tanti e spesso tirate fuori questi discorsi è segno che il nostro sistema è migliorabile. La credibilità deve essere la prima cosa, soprattutto in un momento come quello attuale, bisogna lavorare con estrema attenzione ed essere bravi ai nostri comportamenti, scritti, parlati, per non alimentare questi dubbi.