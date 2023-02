Spalletti: "Non fate confusione tra lavoro e scaramanzia! Qui non c'è ancora lo spumante..."

Luciano Spalletti guarda avanti perché non è stato fatto ancora nulla. In conferenza stampa, alla vigilia della gara con l'Empoli

Luciano Spalletti guarda avanti perché non è stato fatto ancora nulla. In conferenza stampa, alla vigilia della gara con l'Empoli, l'allenatore azzurro si è espresso così: "Non fare confusione tra il lavoro e la scaramanzia. Se uno non parla dicono è per scaramanzia, ma è per il lavoro. Dopo una partita si mette un pannello, non ci pensiamo, poi chi vuole comprare lo spumante... qui non c'è, oggi è il compleanno di Rrahmani altrimenti non ci sono pasticcini e spumante. Qui si lavora in maniera corretta, la partita con l'Empoli ci ha distrutto il lavoro di un anno intero, non del poter vincere o meno, ma proprio per l'equilibrio, la forza, potevamo perdere ma c'era sempre stata una reazione mentre lì fu brutta perché potevamo andare 3-0 e invece perdemmo e quelle gare diventano devastante e soffrimmo tantissimo.