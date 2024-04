Spalletti: "Non siamo a livello delle top, ma sogniamo una situazione come il 2006"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato nella mixed zone riservata ai media durante il workshop organizzato dalla UEFA

Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato nella mixed zone riservata ai media (fonte figc.it) durante il workshop organizzato dalla UEFA: "Per essere competitivi e per la forza degli avversari dobbiamo fare ancora uno step ulteriore. Dentro la competizione effettiva, però, l'Italia sa sempre dare quel qualcosa in più.

Avere la storia a favore è un trampolino per i calciatori, ma dobbiamo riuscire a fare meglio di quello che abbiamo fatto per essere competitivi. Anche se non siamo al top e al livello delle migliori come ad esempio Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, vogliamo lavorare per arrivarci. Il sogno di tutti è rivivere una situazione come quella del Mondiale 2006, ma dobbiamo essere i migliori di tutti e non è semplice".