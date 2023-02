Spalletti rassicura su Osimhen: "Solo stanchezza perché non sa risparmiarsi! Insegue tutti..."

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo soffermandosi sulle condizioni di Osimhen

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo soffermandosi sulle condizioni di Osimhen: "Per quello valutato subito lì sul posto non sembra nulla di particolare, solo un po' di stanchezza perché lui non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso allunga e fa questi strappi che non si sa dove finisce. Dice che non ce la fa quasi più e fa due metri, poi quei due metri diventano duecento perché va dietro a tutti".