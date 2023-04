Spalletti sbotta: "Leao può prendere a calci tutto? E Krunic? Ingiusto su Anguissa..."

"Visto che si parla di gesti eclatanti, perché non mi dite della bandierina?".

Momento di tensione nell'intervista di Luciano Spalletti , allenatore del Napoli, a Sky Sport dopo il quarto d'andata di Champions perso in casa del Milan. Alle parole dell'opinionista, che rimproverava Kim MinJae di essersi fatto ammonire (salterà il ritorno perché era diffidato) con un gesto troppo plateale, risponde così il tecnico azzurro mettendo in mezzo anche il mancato giallo a Leao del primo tempo: " Visto che si parla di gesti eclatanti, perché non mi dite della bandierina? Quindi si può prendere a calci tutto ciò che sta intorno al campo? ".

Le assenze aumenteranno al ritorno.

"A questo punto per noi ogni assenza diventa pesante, ma abbiamo chi può sopperire. È stato così per tutta la stagione, non avremmo sennò questi risultati. Ci fidiamo del gruppo, dispiace non avere Anguissa perché secondo me è ingiusto...".

Perché avete protestato?

"Era pianificato di sostituirlo, stavo guardando chi fosse il giocatore da abbinare nei tre cambi, mi mancava il terzo. E il dispiacere è che si sia perso due minuti per dire chi fosse l'ultimo da sostituire. Penso a quanto ho fatto io, non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti. Per quello che ho visto, Anguissa prende molta palla... Guardiamo allora l'ammonizione a Zielinski e quella non data a Krunic".