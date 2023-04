Spalletti: "Se centreremo l'impresa, rimarremo per sempre sui muri"

"I nostri calciatori meritano l'incitamento di oggi per quanto fatto quest'anno".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dopo il pari interno col Verona ha parlato a Dazn del ritrovato feeling tra Ultras e società: "Loro sono fondamentali per noi. Abbiamo fatto ottime partite fuori casa anche grazie a loro: ad una squadra come la nostra, dà più forza. Con questo pubblico danno tutti di più. Oggi si sono fatti sentire, per esempio su qualche perdita di tempo.