Spalletti: "Stare fermo mi porta dispiacere, ero innamorato di Napoli e della città"

TuttoNapoli.net

In occasione del Premio Sportilia, giunto alla sua 25esima edizione, Luciano Spalletti è tornato a parlare del Napoli con parole cariche di affetto anche dopo l'addio consumatosi qualche settimana fa: "La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città" evidenzia Sportmediaset.