Spalletti su Insigne: "Turbato dal contratto? Macché, lui il turbamento lo schiaccia e lo calcia"

GIOVANILI IL NAPOLI PUNTA A MIGLIORARE ANCHE LA PRIMAVERA: OFFERTA AL PERUGIA PER DE MARCO Il laterale sinistro Francesco De Marco potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni e vivere una grande occasione nel campionato Primavera 1 LE ALTRE DI A VERONA-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: BOGA NEI TRE DIETRO A CAPUTO Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Sassuolo, gara valevole per la prima giornata di Serie A, in programma alle ore 18.30 al "Bentegodi".