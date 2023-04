Spalletti sul Verona: "Quando arrivai questa gara era il punto più basso del Napoli"

Come si fa a non pensare al Milan? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore

Come si fa a non pensare al Milan? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore: "La partita di domani è doppiamente importante, se riusciamo a vincerla ce ne mancano solo 3 per il titolo. Ne servono 4, se vinciamo col Verona siamo più vicini e non vedo motivi per non pensare a questo e pensare a martedì.