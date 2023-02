Spalletti sulle condizioni post-Francoforte: "Ho concesso riposo totale, ora stanno tutti bene"

Nella sua conferenza stampa alla vigilia dell'Empoli, Luciano Spalletti si è soffermato anche sulle condizioni della squadra in vista delle rotazioni

Gli abbiamo dato un giorno di recupero totale dopo Francoforte. Potevamo fare un allenamento di recupero, ma riportarli nello spogliatoio era già riportarli alle cose di tutti i giorni, poi abbiamo dei preparatori molto bravi, sanno benissimo indicarmi il carico muscolare che dobbiamo fare negli allenamenti successivi. Noi lavoriamo in modo da non addizionare fatica su fatica.

Quando si vincono le partite così sono dei massaggi alla testa oltre che ai muscoli e funzionano più di un massaggio di un professionista. Stanno tutti bene e poi è chiaro che cerchiamo di scegliere meno possibile anche se per me non è facile perché di dubbi ne ho sempre tanti per la qualità dei calciatori".