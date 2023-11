Specchia: “Andreazzoli sarebbe stato l’unico capace di seguire la scia di Spalletti”

"Meluso? E' un buon direttore, è un sottostimato e mi auguro abbia più spazio".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore Paolo Specchia: "Spero che la confusione in casa Napoli non porti ad altri danni. Mi auguro solo che Mazzarri riesca a riportare il Napoli in Champions League. Questa situazione deve far sì che il presidente De Laurentiis impari, dev'essere più umile e meno supponente di com'è. Non escludo che il Napoli possa fare risultato in ogni partita, la reazione di pancia ci sarà.

Andreazzoli? Salverà l'Empoli, ma sarebbe stato lui l'unico nome capace di seguire la scia di Spalletti.

