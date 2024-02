Specchia: "C'è un ipotesi tattica che non prenderei in considerazione per domenica"

L'allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Radio Marte

L'allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Radio Marte: “Rimpiango Kim che era la concentrazione fatta persona, la dedizione alla marcatura personificata che purtroppo abbiamo perso. Forse Ostigard ce l'ha rispetto agli altri. Certo non è Nesta, Sergio Ramos, ma è un giocatore che si affida alla concentrazione, marca, si attacca.

Anche perché forse oggi, grazie alla zona, la marcatura uomo contro uomo si è persa, quindi gli altri non ce l'hanno. L'atteggiamento a 3, che diventa poi 5, lascia molte lacune in fase di sostegno alla manovra offensiva. Il 3-5-1-1 con Kvaratskhelia alle spalle di Simeone è un'ipotesi che non attuerei mai. Farei piuttosto un 3-4-3 con due mediani e con Politano, Kvara e Simeone in attacco. Con la prima ipotesi non hai qualità, non hai uscite, non hai la pulizia del gioco".