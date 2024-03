Specchia: "Cosa è stato preso a fare Dendoncker? E poi dai via Gaetano..."

L'allenatore Paolo Specchia ha commentato il momento vissuto dal Napoli in stagione nel suo intervento a Radio Marte

L'allenatore Paolo Specchia ha commentato il momento vissuto dal Napoli in stagione nel suo intervento a Radio Marte: “Barcellona-Napoli sarà una partita difficile. E' meglio per gli azzurri che non si giochi al Camp Nou per cui ci sarà meno spinta da parte del pubblico. Il Barcellona non sta benissimo, bisogna capire quanta voglia avrà di passare il turno e se - per assecondarla - lascerà degli spazi al Napoli, che può contare su un Kvaratskhelia tornato a livelli strepitosi. Certo, il Napoli deve mostrare maggiore solidità. Quando gli azzurri spingono verso la porta avversaria, attacca con troppi giocatori, perdendo solidità a centrocampo.

Lo stesso Lobotka a volte non riesce a fare da filtro davanti alla difesa come invece accadeva nella passata stagione. Il mercato del Napoli non ha apportato quegli innesti che servivano alla squadra anche in difesa, si è ceduto in prestito Gaetano per prendere Dendoncker che non si sa cosa sia stato preso a fare. Stesso discorso per la scelta di estromettere dalla lista UEFA Zielinski e anche Demme, messo fuori rosa. Si è sbagliato tanto e il Napoli sta pagando questi errori.

Lo stesso Traore al momento non è ancora quel giocatore che era nella sua prima esperienza in Italia. Detto questo, battere il Barcellona non è un’impresa impossibile, ma certamente non è cosa semplice”.