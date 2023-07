Specchia: "De Laurentiis può essere criticato solo sotto un aspetto"

"Il Napoli può mantenere alto il livello di competitività in Italia e in Europa? Se non si smembra la squadra, dovrebbe farlo".

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live - Tiro al bersaglio', in onda su Radio Marte: “Le parole di De Laurentiis sul rischio appagamento dopo la vittoria dello scudetto? A sentire De Laurentiis sembra di sentire l’uomo capace di accendere e spegnere il fuoco da solo. Non basta la sua presenza per incentivare i giocatori. Il Napoli ha fatto un miracolo l’anno scorso: la programmazione conta, ma non incide in modo così decisivo se non trovi Kim e Kvaratskhelia. L’anno passato è stato magico, tutti i pezzi del puzzle si sono uniti perfettamente. Questi calciatori amano la maglia e sé stessi, sono professionisti esemplari, forse più di quelli che sono andati via e questo è stato il segreto del successo del Napoli. De Laurentiis può essere criticato solo sotto questo aspetto. Per gli allenatori che lavorano insieme a lui deve essere stressante avere a che fare con De Laurentiis.

Le stoccatine verso i procuratori dei calciatori in scadenza? Se si ha problemi con qualcuno, bisogna parlarne con quel qualcuno, senza scivolare in inutili generalizzazioni.

Il Napoli può mantenere alto il livello di competitività in Italia e in Europa? Se non si smembra la squadra, dovrebbe farlo. A mio parere, questa squadra è sana e non ha bisogno di essere spronata. Bisogna capire se Garcia avrà l’appeal giusto per entrare nella testa dei calciatori, come aveva fatto Spalletti nel suo biennio. Gli allenatori, a dispetto di quello che sento dire, incidono tantissimo sul cammino della squadra”.