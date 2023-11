Specchia duro con Natan: "Con lui il Napoli gioca con un uomo in meno"

Il tecnico Paolo Specchia, nel corso della trasmissione ‘La Domenica Azzurra’ su Otto Channel, ha duramente attaccato Natan durante la gara col Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico Paolo Specchia, nel corso della trasmissione ‘La Domenica Azzurra’ su Otto Channel, ha duramente attaccato Natan durante la gara col Milan: “Io ho sentito diverse persone esaltare questo calciatore, ma non ne capisco il motivo. A me sembra invece che non sappia dove andare, non prende mai una decisione, sta sempre ad arretrare.

Durante la partita col Milan ha sbagliato molte cose, ho avuto la sensazione che con lui il Napoli stesse giocando con un uomo in meno” ha dichiarato Specchia.