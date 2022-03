Specchia: “Giocatori stanchi, l’eliminazione dell’Italia è colpa della Lega Calcio”

"Abbiamo fatto di tutto per perdere i Mondiali. Non darei colpe a Mancini, è mancata la preparazione ad un evento così importante".

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "Mancini in Nazionale ha fatto un gran lavoro, ha dato un gioco alla squadra e con un pizzico di fortuna si è riusciti a vincere l’Europeo. Nello spareggio siamo stati di una superficialità pazzesca, bisogna rinviare la giornata di campionato, non si può giocare una gara decisiva il giovedì ritrovandosi di lunedì senza poter lavorare neanche una settimana. Si vede che alla Lega la Nazionale non interessa. Abbiamo avuto giocatori stanchissimi, perché non permettere all’allenatore di recuperarli? Abbiamo fatto di tutto per perdere i Mondiali. Non darei colpe a Mancini, è mancata la preparazione ad un evento così importante. E’ mancato il governo del nostro calcio. Abbiamo stentato per stanchezza, non siamo quelli di ieri ma una squadra che se avesse preparato bene l’evento avrebbe fatto bene”.