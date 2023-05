Specchia: “Gol di Dia una lezione, inutile forzare e stravolgere i tempi per una festa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: "Ieri è stata una giornata piena zeppa di emozioni, ero pronto a gioire dopo Inter-Lazio. Poi ho capito subito che sarebbe stata durissima, non appena ho visto come è scesa la Salernitana in campo. Non aiuta anche che il Napoli non sia quello spumeggiante che abbiamo conosciuto tutti. Gyomber è un ottimo difensore, ha tenuto bene il confronto con Osimhen e va detto. Anche Mazzocchi ha fatto una super partita. Il Napoli merita lo Scudetto, ma ieri c'erano i sentori che non sarebbe stata facilissima.

Il destino con il gol di Dia ha voluto dare una lezione: inutile forzare e stravolgere i tempi per una festa, che ha anche indispettito gli avversari. Fossi stato un salernitano mi sarei incavolato ancor di più prima di Napoli-Salernitana. Il pari però ci può stare, va detto. La squadra ormai si sente già vincitrice dello Scudetto, quindi molla un po' e spegne il temperamento. Spalletti sarà un vigile attento, ma quando lo vinci troppo presto poi qualcosa si spegne nella testa dei giocatori. Il Napoli ha perso qualcosa dopo il 4-0 di Torino, prima della sosta: è lì che gli azzurri hanno capito di aver vinto davvero il campionato".