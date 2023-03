Specchia: "Guai a fare processi al Napoli, più meriti alla Lazio che demeriti agli azzurri"

"Dobbiamo essere equilibrati ed accettare lo scivolone, senza aprire crisi sulla figura dell'allenatore o che altro".

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: "Nonostante la sconfitta, l'atteggiamento del Napoli è stato giustissimo. E' stata una gara nata e finita storta, Sarri è stato bravo a neutralizzare Lobotka e a inaridire le fonti di gioco di Spalletti. Tanto è vero che Osimhen e Kvara non sono stati brillanti, come il resto della squadra. Io do più meriti alla squadra avversaria che demeriti agli azzurri. La Lazio non ha vinto meritatamente dalla sua, era una gara che doveva finire in pari. Vecino ha indovinato il tiro della domenica, su una respinta non impeccabile di Kvaratskhelia.