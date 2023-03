Specchia: “Il Napoli dovrà superare indenne queste tre partite. Altrimenti…”

L'allenatore ed opinionista Paolo Specchia è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

L'allenatore ed opinionista Paolo Specchia è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra” : “Il Napoli ha perso ma è stato solo un piccolo stop, dovuto più a questioni casuali che ad altro. Riconosco la prestazione importante della Lazio ma gli azzurri avrebbero potuto pareggiarla: Vecino ha trovato il jolly, il Napoli non ha segnato per centimetri. Certo, Spalletti avrebbe potuto cambiare qualcosa prima, per esempio inserendo Simeone non così tardi, ma giustamente ha fatto fin qui un percorso straordinario e dunque ha pensato che con il suo “solito” gioco potesse venire a capo anche di questa partita.

Sarri ha trovato l'antidoto per il Napoli? Non credo proprio, non ci sono molte altre squadre che avranno la possibilità di avere l'attenzione e la perizia tattica della Lazio, gli altri, anche l'Atalanta, magari proveranno a bloccare il Napoli ma lasceranno alcuni vuoti in cui gli azzurri potranno inserirsi. Le curve pericolose del Napoli saranno le prossime tre gare: se il Napoli riuscirà a superare indenne le partite con Atalanta, Eintracht e Torino allora non sarà successo nulla, diversamente un piccolo germe di preoccupazione inizierebbe a insinuarsi”.