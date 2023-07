Specchia: "Kvaratskhelia? I difensori ormai lo conoscono, deve migliorare"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: "Osimhen ha l'indole del vincente e del combattente, quindi è chiaro che la sua permanenza faccia la differenza. E' nato guerriero, sono doti che hai o non hai. Ce l'avesse un calciatore come Zielinski un'indole così, sarebbe un campione incredibile. Invece, il polacco è spesso schiavo del proprio talento e non sempre si è rivelato all'altezza. Kvaratskhelia? Garcia dovrà lavorarci molto, ormai le difese hanno iniziato un po' a leggerlo. E' un campione, ma è calato nella seconda fase del campionato. Mi aspetto che si riconfermi e migliori nel suo secondo anno di Serie A. Ha prospettive da fenomeno, sono curioso di vedere dove possa arrivare davvero.

Magari Garcia Rinnovo Zielinski? Per me non è un giocatore determinante, nulla più. Resta un buon elemento, ma se dovesse andar via non mi dispiacerebbe più di tanto. E' chiaro che andrebbe sostituito a dovere, ma così stanno le cose. Zielinski è un giocatore di qualità e non di rendimento, questo a volte fa la differenza in negativo. Avesse una indole diversa, sarebbe un fuoriclasse. Invece tende a spegnersi e ad assentarsi. Il Napoli non sempre ha giocato in 11 per determinazione e partecipazione".